Jongste kleuters BS Atheneeke werken in de moestuin

Steeds minder kinderen komen in contact met moestuinen en hebben dus nooit gezien hoe de groente die je eet eigenlijk groeit. In Tongeren zijn er enkele jaren geleden volkstuintjes aangelegd. Mooi als je als school daar gebruik van kunt maken! Zo heeft ook GO! BS Atheneeke een eigen perceel dat ze naar believen zelf mogen inrichten. Al vanaf de eerste kleuterklas wordt er aandacht geschonken aan deze vorm van natuurbeleving. Elke kleuterklas trekt meerdere keren per maand naar de moestuin om er te zaaien, te tuinieren en hopelijk ook weldra te oogsten. De jongste kleuters zijn in de klas al bezig met de voorbereidingen. Ze zaaiden radijsjes die ze binnenkort gaan overplanten in de moestuin.