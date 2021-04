Rafael Nadal blijft dé gravelkoning: Spanjaard pakt vanuit verloren positie uit met mokerslag van bijna 150km/u

Het was de eerste zege in ‘straight sets’ in de Catalaanse stad voor de Spaanse gravelkoning, die in de vorige twee rondes telkens een set moest prijsgeven tegen de Japanner Kei Nishikori (ATP 39) en de Wit-Rus Ilya Ivashka (AP 111). Norrie nam in de vorige ronde op zijn beurt de maat van David Goffin (ATP 12), die de strijd geblesseerd moest staken met een blessure aan de adductoren. Maar de Brit had tegen Nadal, die zijn 450ste zege op gravel boekte, geen verhaal.

In de halve finales wacht Nadal een confrontatie met zijn landgenoot Pablo Carreno-Busta (ATP 13) of de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 9). Hun wedstrijd staat later op vrijdag gepland. Nadal gaat in Barcelona op zoek naar zijn twaalfde titel. Hij won het toernooi in Catalonië voor de laatste keer in 2018.

In de andere halve finale bekampen de Italiaan Jannik Sinner (ATP 19) en de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 5) elkaar. Zij wonnen in hun kwartfinales van respectievelijk de Rus Andrey Rublev (ATP 7) en de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 20).