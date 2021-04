Het Overlegcomité heeft beslist: dit zijn de nieuwe maatregelen

Nieuwe versoepelingen op korte termijn werden sowieso niet besproken op het Overlegcomité vrijdagmiddag. Wel op tafel lag onder meer de opening van de horecaterrassen. Dit is er beslist.

*Als de cijfers gunstig blijven evolueren, kan op 8 mei het buitenplan in werking treden. Wanneer de horecaterrassen opnieuw mogen openen, zal er een sluitingsuur gelden om 22 uur. De politie zal toezicht houden op de naleving ervan.

*Men zal met maximum vier aan een tafel mogen zitten, tenzij het gezin groter is dan mag men met alle gezinsleden een terrasje doen.

*Er moet minstens 1,5 meter afstand zijn van andere tafels en een mondmasker is verplicht om rond te lopen. Om naar het toilet te gaan bijvoorbeeld.

*Bediening gebeurt enkel aan tafel en het bedienend personeel moet altijd een mondmasker dragen.

*Ook evenementen in de culturele- en evenementensector zullen weer mogelijk worden. Wat de maand mei betreft zal het vanaf 8 mei mogelijk zijn om buiten evenementen te organiseren tot 50 personen. Binnen zullen enkel testevenementen kunnen plaatsvinden. De bijkomende voorwaarde is ook dat 80 procent van de 65-plussers een eerste prik heeft gekregen en dat de situatie op intensieve zorg verbetert.

*Vanaf 8 mei kunnen activiteiten binnen een sportclub of vereniging met 25 deelnemers buiten plaatsvinden en dat voor alle leeftijden. Publiek noch overnachtingen zijn toegelaten. Voor kinderen tot en met twaalf jaar kunnen activiteiten binnen met maximaal tien deelnemers.

*Voor juni zullen onder bepaalde voorwaarden evenementen mogelijk worden tot 200 personen binnen en buiten. Bij die evenementen zijn een mondmasker en sociale afstand verplicht. Daarnaast moeten ook 8 op de 10 kwetsbare mensen een eerste dosis gekregen hebben en mogen er maximaal 500 bedden ingenomen zijn op intensieve zorg.

*Zomerkampen kunnen doorgaan in groepen van maximum 50 personen en overnachten is mogelijk. “Als de pandemie snel in gunstige zin evolueert, kan dan nog aangepast worden”, zegt minister-president Jan Jambon.

*Over de evenementen voor de zomermaanden juli en augustus heeft het Overlegcomité vandaag nog geen knopen doorhakken. Een nieuw Overlegcomité daarover is gepland op 11 mei.