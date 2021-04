Spuwen, schelden en tegen de schenen schoppen: wangedrag kost woelwater Benoît Paire olympische deelname

Begin vorige maand maakte Paire zich in Buenos Aires schuldig aan onsportief gedrag. De 31-jarige Paire spuugde, vloekte en spande zich niet volledig in. Een week later verloor hij Acapulco. “Ik lig er in de eerste ronde uit, des te beter”, was zijn reactie daar.

Na een nieuwe nederlaag in Miami kwam hij met een volgens de Franse tennisbond “ongepaste reactie” op sociale media. Daarop plaatste hij een overzicht van zijn totale prijzengeld. “Uiteindelijk is het de moeite waard om een nietsnut te zijn”, schreef hij bij de afbeelding die duidelijk maakte dat hij al ruim 7 miljoen euro bij elkaar had geslagen.

Deze maand liet Paire na een vroege uitschakeling op het Masters 1.000 van Monte-Carlo opnieuw van zich horen. “Het kan me geen moer meer schelen of ik win of verlies, ik ben hier om wat geld mee te graaien. Ik heb hier 12.000 euro gekregen om in een leuk hotel te logeren”, vertelde hij. Paire is ontevreden over de COVID-maatregelen van de ATP. “Het hele circuit is rot. Normaal is Monte-Carlo een van de mooiste toernooien van het jaar, maar nu lijkt het alsof we op een kerkhof spelen. Zo is er geen zier meer aan.”

© AFP

Een zege, tien nederlagen

Volgens Paire denken heel wat andere tennissers er precies hetzelfde over, maar zijn uitspraken werden al fel veroordeeld door zijn collega’s. Maandag ging het ook fout in Barcelona, waar hij na een discussie richting de scheidsrechter spuwde. Het kostte hem een strafpunt en Paire ging er opnieuw in de eerste ronde uit. Paire won dit seizoen nog maar één wedstrijd, eind februari in Cordoba. Daar staan tien nederlagen tegenover.

“Zijn gedrag is ernstig verslechterd sinds het begin van het jaar, komt niet overeen met de waarden van de sport en is totaal onverenigbaar met de olympische gedachte”, stelde Gilles Moretton, voorzitter van de Franse tennisfederatie. “Het is de plicht van iedere speler om op en buiten de baan voorbeeldig te zijn, in het bijzonder tegenover de jongeren van ons land.”

Paire was nog niet officieel aangewezen door Frankrijk. Gaël Monfils is momenteel de hoogst geplaatste Franse tennisser; hij is de nummer 15 van de wereld. Ook Ugo Humbert (ATP-31) en Adrian Mannarino (ATP-34) staan nog voor Paire op de ATP-ranking.

In 2016 was Paire er op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro wel bij. Hij verloor er in de tweede ronde en werd meteen daarna naar huis gestuurd “wegens wangedrag sinds zijn aankomst in Brazilië”.