Vandaag wandel ik met Maurane, mijn nichtje. Ik weet dat ze heel geëngageerd is, en ze noemt zichzelf ook een feministe. Heerlijk toch, dat pure idealisme. Dat speel je toch wat kwijt als je volwassen wordt. Maar tegelijk vraag ik me af: hoe kijken de jonge vrouwen van vandaag naar zichzelf in de spiegel? Met even veel twijfels als wij destijds? Kom, laat ons iets leren van de jeugd!