Twee bestuurders testen positief op drugs bij controles in politiezone LRH

Herk-de-Stad/Hasselt/Zonhoven

Bij controles op drie locaties in de politiezone LRH hebben vijf bestuurder positief getest op alcohol. Twee bestuurders bleken onder invloed van verdovende middelen te zijn. Een van de twee reed rond zonder rijbewijs. Zijn auto was niet verzekerd en ingeschreven en werd daarom getakeld. De tweede bestuurder probeerde de controle nog te omzeilen maar werd toch uit het verkeer gehaald. Hij mocht zijn rijbewijs meteen afgeven. In totaal werden 476 bestuurders gecontroleerd op de Stevoortweg in Herk-de-Stad, de Stokrooierweg in Hasselt en de Wijerstraat in Zonhoven. mm