Reiniger met slakkenslijm en Belgische koffie: dit zijn de favorieten van de Billie-redactie

Lampjes voor een gezellige lounge, een zonnebril om straks terrasjes mee af te schuimen en de voordelen van slakkenslijm in een crème: deze hebbedingen shopten de redactieleden de voorbije week bij elkaar.

Gezichtsreiniger

Als je het slakkenslijmextract eenmaal uit je hoofd hebt gezet, is dit een heel fijne reiniger voor je gezicht - It’s Skin Prestige , 18,99 euro.

Lien

www.easycosmetic.be

Fris in het groen

Nooit genoeg groen in mijn kast. Laat die terrasjes maar komen. Gelukkig ben ik niet al te groot en valt de jurk dus wat langer. Essentiel Antwerp, 195 euro.

Veronique

www.essentiel-antwerp.com

Een ‘chocoladen’ trui

Na de chocolade eieren, de chocolade sweater, Hugo Boss, 99,95 euro.

Ann

www.hugoboss.com

Hallo sfeervol terras

Laat die zwoele zomeravonden maar komen. Met deze sliert van twintig ledlampjes - warmgeel licht! - is er in een wip sfeer in de loungehoek. Konst Smide, 69,95 euro.

Hanne

www.bol.com

Voor op zonnige terrasjes

Nu wordt het eindelijk wel eens tijd om met deze aankoop op mijn neus in een warm zonnetje op een caféterras te kunnen gaan zitten. Dolce & Gabanna zonnebril ‘half print’, 240 euro.

Greet

www.dolcegabbana.com

Een kopje koffie

Voilà. Ik kan er weer tegen. De koffiemachine kan weer worden gevoed. De website van de Belgische koffie roaster OR Coffee biedt tal van verrukkelijke variëteiten. Deze Take it slow blend: 6,75 euro/250 gram.

Hans-Maarten

orcoffee.be

Weg van de coronakilo’s

Lekker grote wieltjes om die coronakilo’s héél snel achter me te laten.

An

www.powerslide.com

Astroring

Een spacy ring, gelukkig niet voor een astronomisch bedrag, Elli, 34,90 euro

Ann

www.zalando.be

De items in dit artikel worden op basis van de actuele trends geselecteerd door de lifestyleredactie. De aanklikbare links naar externe partners worden geplaatst als extra infoservice, maar vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.