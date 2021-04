Gluren bij BV’s: Elodie Ouedraogo en Jeroom hebben iets te vieren, Anouk Matton toont haar babybuik

Feest voor Elodie Ouedraogo en Jeroom, maar ook Gene Thomas heeft nieuws. En voor Anouk Matton en Dimitri Vegas is het aftellen naar hun eerste kindje. De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram – die we graag even voor je bundelen.