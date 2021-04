Novak Djokovic snelt naar winst tegen landgenoot Miomir Kecmanovic

In set 1 stond het na een mum van tijd 5-1 in het voordeel van Djokovic. Kecmanovic stribbelde nog even tegen in een felbevochten slotgame en kreeg enkele breakpunten, maar het vijfde setpunt was het goede.

Djokovic, die in 2009 en 2011 al de titel pakte in Belgrado, stoomde door in de tweede set met een nieuwe break in het openingsspelletje. De partij zou nooit meer in gevaar komen en met 6-3 bezegelde hij het lot van Kecmanovic.

In de halve finales geeft de nummer een van de wereld de winnaar van het duel tussen de Rus Aslan Karatsev (ATP 28) en de Italiaan Gianluca Mager (ATP 98) partij. Zij kijken elkaar later op vrijdag in de ogen.

© EPA-EFE

Eerder op vrijdag wist de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 10) zich als eerste voor de halve finales te plaatsen, door zich te ontdoen van Filip Krajinovic (ATP 33), nog een Serviër, met 6-4 en 6-4. Berrettini wacht bij de laatste vier een onderonsje met ofwel de Japanner Taro Daniel (ATP 126) ofwel de Argentijn Federico Delbonis (ATP 84). Ook zij komen later op de dag in actie.