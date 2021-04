Proevertjestocht met streekproducten op Erfgoeddag in Kanne

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Erfgoeddag op zaterdag 24 april zet de gemeente Riemst haar immateriële erfgoed in de kijker. In het teken van het nationale thema ‘De Nacht’ staat er een avondwandeling gepland in Kanne. Het wordt een heuse proevertjestocht met diverse streekproducten van lokale ondernemers.

Deelnemers worden verwend met een pannenkoek met Riemstse jam, een rijsttaartje gerijpt in de mergelgroeven, een Riemster Dröpke en een soepje van grotchampignons.

Schepen van erfgoed Peter Neven (CD&V): “In een minimum van tijd waren alle plaatsen voor deze wandeling volzet. Honderd deelnemers kunnen zaterdagavond, in groepjes van vier genieten van Kanne. Er stappen 93 volwassenen en 8 kinderen mee. We zijn erg blij dat we in deze onvoorspelbare tijden een geheel veilig programma konden uitwerken ter gelegenheid van de Erfgoeddag.”

Burgemeester Mark Vos (CD&V) vult aan: “We zijn trots op de vele streekproducten die onze gemeente rijk is. Deze Erfgoeddag biedt ons een unieke kans om ook onze eigen inwoners te laten proeven van al dat lekkers. Onbekend is vaak onbemind. De coronacrisis biedt ons de kans om vol verwondering de eigen gemeente, met name het mooie Kanne met al zijn verrassingen, te ontdekken... ook op culinair vlak. Wat dat laatste betreft zijn we de lokale deelnemende ondernemers erg dankbaar.”