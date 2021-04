Nummer één van de wereld Ashleigh Barty glipt door oog van de naald tegen Karolina Pliskova in Stuttgart

De kwartfinale van het WTA-toernooi van Stuttgart (gravel/565.800 euro) is op de valreep niet het eindstation geworden voor Ashleigh Barty, de Australische nummer een van de wereld. In een felbevochten duel met de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 9) trok Barty aan het langste eind: 2-6, 6-1 en 7-5.

In de eerste set hielden beide dames gelijke tred tot 2-2. Nadien ging Pliskova in twee spelletjes door de opslag van Barty, met 2-6 als gevolg. In de tweede set keerden de rollen om. Barty snoepte zelfs drie keer de opslag van Pliskova af en stelde met duidelijke 6-1 cijfers orde op zaken.

In de derde en laatste set ging het er spannender aan toe. Bij 1-1 moest Barty een break toestaan, en dat zou de enige break blijven tot bij een 4-5 stand. Pliskova mocht de wedstrijd uitserveren, maar faalde daarin. Barty moest tot het uiterste gaan en kreeg loon naar werken toen ze met haar vijfde breakbal de stand opnieuw gelijk trok. Dat brak Pliskova finaal zuur op, toen ze twee games later met een nieuwe break de wedstrijd helemaal uit handen liet glippen.

Later op vrijdag staan de drie andere halve finales gepland met Svitolina (WTA 5) tegen Kvitova (WTA 10), Alexandrova (WTA 34) tegen Halep (WTA 3) en Sabalenka (WTA 7) tegen Kontaveit (WTA 27). Svitolina of Kvitova wordt de volgende tegenstandster van Barty.