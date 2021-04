EK TURNEN. Van reservelijst naar de top tien: amper 15-jarige Jutta Verkest stunt tijdens allroundfinale

Jutta Verkest is vrijdag in het Zwitserse Bazel knap tiende geworden in de allroundfinale van het Europees kampioenschap turnen. De 15-jarige Mechelse verzamelde 52,132 punten. Haar Russische leeftijdsgenote Viktoriia Listunova veroverde met 56,731 punten het goud, voor haar landgenote Angelina Melnikova (55,432) en de Britse Jessica Gadirova (55,100).