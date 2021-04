Ze krijgen minder telefoons en moeten minder uitleg geven. Onze corona-experts worden in deze derde golf van de pandemie niet meer zo vaak gesolliciteerd, terwijl het virus niet weg is en de druk op onze ziekenhuizen onverminderd aanhoudt. Dat hoeft echter geen ramp te zijn. “Minder communiceren om de boodschap beter over te brengen, kan ook werken.”