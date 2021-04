ROYALS. De Queen breekt met rouwtraditie, nieuw boek over jonge koningin Máxima

Tradities die sneuvelen in tijden van rouw en jarige prinsjes bij de vleet: alle weetjes en roddels die de voorbije week de ronde deden in koninklijke kringen op een rij.

De Britse koningin Elizabeth II, die twee weken geleden haar wederhelft prins Philip verloor, breekt met een koninklijk rouwritueel. In tegenstelling tot andere familieleden zal ze tijdens de rouwperiode geen briefpapier met zwarte randjes gebruiken. Voor haar schriftelijke communicatie geeft ze de voorkeur aan gepersonaliseerd briefpapier met de afbeelding van een zwart wapenschild in plaats van een rode afbeelding.

Volgens The times zullen zowel Clarence House en Kensington Palace de eeuwenoude traditie wel in ere houden. Het gebruik van zwartgerand briefpapier kent zijn oorsprong in de negentiende eeuw. Na de dood van haar geliefde echtgenoot, prins Albert, in 1861, correspondeerde koningin Victoria op briefpapier met een dikke zwarte rand en bijpassende enveloppen. Zo wilde ze aan de ontvanger tonen dat ze in diepe rouw verkeerde.

De Queen vierde woensdag haar 95ste verjaardag in absolute mineur: het werd immers de eerste keer in decennia dat haar man er niet bij was. De geruchten doen de ronde dat prins Harry pas terug op het vliegtuig richting Los Angeles stapte nadat de verjaardag van zijn oma voorbij was.

Het Nederlandse vorstenpaar koning Willem-Alexander en koningin Máxima zal er op 4 mei weer eenzaam bijlopen op de Amsterdamse dam. Dan vindt de Dodenherdenking voor het tweede jaar op rij plaats zonder publiek. Er staat geen traditionele stille tocht op de agenda en ook de herdenking op de begraafplaats de Nieuwe Ooster is niet open voor iedereen. Enkel genodigden zijn welkom. De ceremonie op de Dam zal wel via de televisie te volgen zijn.

En we blijven nog even plakken bij onze noorderburen, want daar is een boek over koningin Máxima verschenen. Het kreeg de titel Moederland mee en is geschreven door journalist Marcia Luyten, die het verhaal opstelde met hulp van Máxima’s familie, ex-klasgenoten, voormalige collega’s en haar Argentijnse vrienden. In het werk komen we meer te weten over de jonge jaren van de vorstin. Het verhaal stopt wanneer ze Willem-Alexander ontmoet, maar gaat wel veder in een tweede boek. Dat zal Vaderland heten en wordt eind volgend jaar verwacht in de winkels.

Lady Louise Windsor, het oudste kind van Edward van Wessex en zijn vrouw Sophie Rhys-Jones, heeft enkele dierbare bezittingen van haar overleden grootvader prins Philip geërfd. Het gaat om een groene koets met vier willen en twee Fell-pony’s, een ras afkomstig uit het Lake District. Prins Philip en het zeventienjarige meisje hadden een sterke familiale band en een gezamenlijke passie voor de ruitersport.

Tot slot stonden er deze week jarige prinsjes in de kijker. In Groot-Brittannië vierde prins Louis, de derde telg van Kate Middleton en prins William, zijn derde verjaardag. Het paleis gaf voor de gelegenheid een nieuwe foto van de jongen vrij, gemaakt door zijn mama. Daarop zit het glimlachende prinsje in een blauwe outfit op een rode trapfiets. Het kiekje werd eerder deze week gemaakt, net voor zijn eerste schooldag op de Willocks Nursery School in Kensington.

Voor een andere verjaardag reizen we naar Zweden. Daar heeft de koninklijke familie gloednieuwe portretten van prins Alexander gedeeld ter ere van zijn vijfde verjaardag. “Vandaag vieren we onze charmante, nieuwsgierige en ondeugende vijfjarige”, schreven prinses Sofia en prins Carl Philip bij de twee foto’s. Alexander is het oudste kind van het koppel, dat met prinsjes Gabriel (3) en Julian (1 maand) nog twee jongere zoontjes heeft.