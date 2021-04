SUP seizoen is weer van start!

Dit is het derde jaar dat SUPclub Maasvallei verschillende supactiviteiten aanbied. De Heerenlaakplas bij Aldeneik is een ideale uitvalsbasis hiervoor. Het is niet moeilijk om te leren en binnen 1,5 uur heb je de basis onder de knie. Ook dit jaar zijn er weer lessen, of activiteiten met zonsop- of ondergang. Maar ook SUPyoga (elke donderdagavond) en hondenSUP zullen er weer zijn. En voor de wat meer ervaren mensen is er één keer per maand vollemaanSUP. Voor info of boekingen ga naar de webiste: www.supclubmaasvallei.be of naar facebook of instagram: @supclubmaasvallei