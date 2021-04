PXL-studenten maken kaarsen met ‘curves’ in lockdown

“Onze kaarsen zijn een hulpmiddel om diversiteit ter sprake te brengen en de schoonheid daarvan in te zien”, legt de 23-jarige Eefje Okkes uit Tongeren uit, die gedelegeerd bestuurder is bij het bedrijfje. “Iedere handgemaakte kaars zal een vorm hebben waarin er verschillende ‘curves’ te zien zijn. De kaarsen met verschillende lichaamsvormen zullen centraal staan binnen onze onderneming. Curves benadrukt het feit dat elk lichaam verschillende vormen heeft. Wij willen de schoonheid van lichaamsdiversiteit naar voren brengen en omarmen.”“Het woord ‘Atelier’ verwijst op zijn beurt naar het feit dat alle kaarsen handgemaakt zijn. Wij willen benadrukken dat alle kaarsen zorgvuldig en met liefde gemaakt worden. We hebben in ons assortiment kaarsen voor mannen, (zwangere) vrouwen en dit voor diverse huidskleuren. De kaarsen zijn een hulpmiddel om diversiteit ter sprake te brengen.”"Voorlopig maken we de kaarsen in eigen productie”, vult de Bilzense commercieel directeur Emile Gelders (20) aan. “In eerste instantie mikken we op 80 stuks die we verkopen via instagram, facebook en onze eigen website. Met de fysieke verkooppunten lopen ondertussen de onderhandelingen. Denk maar aan kleinere retailers, schoonheidsinstituten, kappers en kledingwinkels. Dit Covid-jaar heeft het ons trouwens niet makkelijk gemaakt. Zo konden we niet fysiek samenkomen en draaien we dit project voornamelijk digitaal, wat soms moeilijkheden met zich meebrengt."“Ondernemen start met een goed idee, maar de uitwerking en de goesting om er iets van te maken is minstens even belangrijk”, zegt docent Marketing Pina Cimino van de Hogeschool PXL. “Geloven in het eigen project, blijven gaan, ondanks teleurstellingen, maakt dat sommige groepen heel succesvol zijn en andere niet. Curves Atelier is op weg om hoge ogen te gooien. Net daarom zitten ze in de aankomende finale van de Limburgse editie van beste Small Business Project van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen red.)”Foto: Eefje Okkes uit Tongeren, gedelegeerd bestuurder van ‘Curves Atelier’.