Werk aan de winkel voor Remco Evenpoel. De renner van Deceuninck-Quick-Step was vandaag te gast in het wielercentrum Eddy Merckx in Gent, waar een tijdrittest op het programma stond. Het doel is om zijn tijdritpositie op punt te stellen in functie van de Olympische Spelen van Tokio en de negen kilometer lange openingstijdrit van de Giro op 8 mei.