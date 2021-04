PODCAST. Hoe Bruno levenslange gevangenisstraf voor moord op zijn vrouw Priscilla ontloopt

De 26-jarige Priscilla Leurs uit Dilsen-Stokkem wordt in 2006 op beestachtige wijze om het leven gebracht. Haar man Bruno staat tweeënhalf jaar na de feiten, in 2009, terecht voor de moord. Iedereen verwacht een levenslange straf, maar de volksjury verrast vriend en vijand.

Priscilla Leurs, een jonge moeder van een zoontje, verdwijnt spoorloos tijdens de kerstperiode van 2006. Aanvankelijk gaat de politie nog niet van het slechtste uit en is er zelfs nog hoop dat de jonge vrouw opnieuw zal opduiken. Een maand later wordt de vrees van Priscilla’s vader Willy echter werkelijkheid: zijn dochter is dood. Vermoord.

Priscilla Leurs met haar vader Willy. — © rr

Wanneer de onderzoekers Bruno, de echtgenoot van Priscilla, op de rooster leggen, bekent hij de feiten. Hij vertelt de speurders ook waar die haar lichaam kunnen vinden. De zaak is al snel hét gespreksonderwerp in Limburg en de man in de straat heeft zijn oordeel al klaar: Bruno moet levenslang krijgen. De volksjury denkt daar anders over en verrast vriend en vijand met zijn verdict.

Luister nu naar ‘Van Moord tot Verdict’, episode 4: ‘De verdwenen moeder’ in onze app, via hbvl.be/podcast of via Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast Addict, Castbox, ...

Reageren? Dat kan via podcast@hetbelangvanlimburg.be.

Speurders vinden het lichaam van Priscilla Leurs in Heist-op-den-Berg. — © GvA

kp