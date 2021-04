Betere nachtrust leidt ook tot een ander voordeel in de slaapkamer

Het geheim om de vonk in de slaapkamer brandend te houden? Beter slapen. Dat is althans de conclusie van een nieuw onderzoek, verschenen in het vakblad The journal of the North American menopause society. De studie suggereert dat een goede nachtrust bij vrouwen van middelbare leeftijd automatisch leidt tot een beter seksleven.

Een team onderzoekers, verbonden aan de Mayo Clinic in Minnesota, stelt dat dames van middelbare leeftijd die slecht slapen vaker een onbevredigend seksleven hebben. Zij die over het algemeen wel een goede slaapkwaliteit hebben, hebben meer zin in seks.

Die bevindingen baseren ze op een bevraging bij 3.200 dames met behulp van de Pittsburgh Sleep Quality Index. Deze lijst stelt onder meer het inslapen, gebruik van slaapmedicatie en slaperigheid overdag in vraag. De dames mochten aansluitend ook vertellen hoe het met hun seksleven ging. Uit de antwoorden blijkt dat vrouwen die slecht slapen zo’n 48 procent meer kans hebben op seksuele problemen. Een mogelijk oorzaak van dit fenomeen? Vermoeidheid geeft meer stresshormonen vrij in het lichaam. Die kunnen dan weer seksuele verlangens onderdrukken. Hoe lang vrouwen slapen, heeft geen invloed op hun libido. Het is de slaapkwaliteit die er het meest toe doet.

Hoofdonderzoekster Stephanie Faubion, medisch directeur is van de North American Menopause Society (NAMS), is allesbehalve verrast. “Als een vermoeide vrouw mag kiezen tussen slaap en seks, zal ze elke keer voor slaap kiezen”, zegt ze. Ze voegt eraan toe dat deze resultaten artsen moeten wakkerschudden.

Faubion vindt immers dat dokters aan hun vrouwelijke patiënten mogen vragen hoe het is gesteld met hun slaap en seksueel functioneren.“Slaap is iets gemakkelijker om naar te vragen, maar slechte slaap wordt in verband gebracht met veel negatieve gevolgen, zoals hart- en vaatziekten en nu dus ook een lager libido.” Hoe dat dan zit bij mannen? Eerdere studies hebben gesuggereerd dat mannen die niet genoeg slapen, ook vaker ongeïnteresseerd zijn in seks of er minder plezier aan beleven.