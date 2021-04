“De Europese vaccinatiecampagne wordt versneld. Al in juli zullen de EU-landen over voldoende vaccins tegen Covid-19 beschikken om 70 procent van de volwassen bevolking in te enten.” Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vrijdag aangekondigd tijdens een bezoek aan Pfizer in Puurs.