De brandweer is vrijdag massaal uitgerukt naar het militair domein Groot Schietveld in Brecht. Daar woedt een grote brand, er is een rookpluim zichtbaar in de wijde omgeving, tot in Antwerpen. “De brand ontstond bij schietoefening van het leger”, legt Sven Deckers (N-VA), burgemeester van Brecht, uit. In de brandweerkazerne vindt momenteel crisisoverleg plaats, in aanwezigheid van de burgemeester.