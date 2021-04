Elton John houdt virtueel Oscar-feestje en ook jij kunt erbij zijn

Al bijna drie decennia organiseert de Britse artiest sir Elton John een feestje voor de Oscars. Dit jaar stelt hij het – virtueel – voor iedereen open. Zin in een écht Hollywoodfeestje? Dan kun je op maandag 26 april vanuit je zetel meegenieten voor 20 dollar, omgerekend 16,99 euro.

Elton John en zijn man David Furnish zullen het streamingevenement samen met acteur Neil Patrick Harris hosten. Fans kunnen een ticket kopen en aansluiten op het feest en intussen ook een optreden van Dua Lipa meepikken. “Dit jaar brengen we onze Oscar Party voor het eerst virtueel bij mensen thuis voor een onvergetelijke avond met David, mijzelf, onze dierbare vriend Neil Patrick Harris, de ongelooflijke Dua Lipa en vele andere verrassingsgasten”, zei John volgens een artikel in The daily mail.

De opbrengst gaat integraal naar de ondersteuning van Elton Johns AIDS Foundation. Hoe feest je mee? In Europa begint het evenement op 26 april om 19 uur. De livestream, die een uur zal duren, biedt een online plekje aan honderdduizend bezoekers. In nog drie andere werelddelen wordt het evenement op een ander tijdstip gestreamd. Dat betekent dat er tot acht miljoen dollar kan worden ingezameld voor de Foundation. Hier kun je alvast je ticket kopen: shops.ticketmasterpartners.com/