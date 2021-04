Een druppel die een rimpeling in het water veroorzaakt. Dat hoopt Hasselts topmodel Hannelore Knuts (43) ooit te zijn. En dat heeft dan niet met die modecarrière van twintig jaar te maken, wel met de lessen die ze recent uit het leven trok. Weg uit New York, terug in België, nog steeds diezelfde brok aanstekelijk enthousiasme.