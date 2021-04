CleanTechPunt en Hogeschool PXL slaan handen in elkaar

Maurice Ballard, voorzitter van CleanTechPunt: “CleanTechPunt vzw bestaat intussen al meer dan 10 jaar en samenwerken met andere partners zit in ons DNA. Samenwerking met de gemeente Houthalen-Helchteren bijvoorbeeld, waardoor we onze vzw binnen GreenVille konden verankeren. Met Cleantech Flanders, zodat we het belang van cleantechoplossingen niet alleen binnen Limburg, maar ook naar de rest van Vlaanderen konden uitdragen. En met VITO, dat ons hielp om onze opleiding tot CleanTechAmbassadeur over heel Vlaanderen uit te rollen. De samenwerking met Hogeschool PXL is een logische volgende stap, die ons zal helpen om een ruimer en jonger doelpubliek aan te spreken.”Marleen Schepers, departementshoofd PXL-Green & Tech: “Hogeschool PXL heeft als eerste hogeschool in Vlaanderen het SDG Pioneer-label behaald. Daarmee laat onze hogeschool zien dat ze een voortrekkersrol wil spelen op het vlak van duurzame ontwikkeling, de zogenaamde ‘sustainable development goals’ van de Verenigde Naties. Cleantech speelt daar een zeer belangrijke rol in. Ook voor onze ‘groen-technologische’ opleidingen is de samenwerking met CleanTechPunt een absolute meerwaarde.”Concreet denken CleanTechPunt en PXL onder meer aan een juniorversie van de opleiding CleanTechAmbassadeurs, zodat ook PXL-studenten al tijdens hun opleiding het belang van groene, energiezuinige technologieën mee kunnen helpen uitdragen. Voor kinderen van 8 tot 14 jaar zal CleanTechPunt intensief samenwerken met de PXL STEM Academy. Via workshops, leertrajecten en projecten worden kinderen warmgemaakt voor wetenschappen en technologie, met cleantech en duurzaamheid als rode draad. Maurice Ballard: “Die verjonging van onze doelgroep vinden we heel belangrijk. De kinderen van vandaag zijn immers de cleantechingenieurs van morgen.”