Brouwmeester Patrick Haselaars van Remise 56 heft het glas op zijn Handmade in Belgium-label

“Patrick brouwt de Remise bieren ambachtelijk in oude koperen brouwketels. Dankzij zijn achtergrond in onderzoek en ontwikkeling, streeft hij daarbij steeds naar de allerhoogste kwaliteit. Daarnaast stelt hij zijn expertise ten dienste van anderen. Zo ontwikkelt hij i.s.m. partners nieuwe bieren, verbetert hij bieren, test hij nieuwe brouwprocédés, evalueert hij grondstoffen, … Patrick is dus een brouwmeester die ambachtelijk vakmanschap met veel zin voor innovatie combineert. Een zeer mooi bedrijf om ons lijstje van HIB-ers te vervoegen”, stelt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg, trots.Brouwerij Remise 56 was lange tijd een droomproject voor brouwmeester Patrick Haselaars. Al sinds zijn tienerjaren was hij gebeten door de brouwmicrobe en het idee van een eigen brouwerij liet hem nooit los. Op zijn teller staan 25 jaar ervaring met product- en procesontwikkeling in brouwerijen; daarnaast verdiende hij zijn strepen bij Inbev, La Chouffe en Moortgat. “In 2013 schreef de Stad Beringen een projectwedstrijd uit om de voormalige stelplaats van de stroomtram en lijnbussen van Koersel een nieuwe, originele bestemming te geven. Een kans die we niet voorbij konden laten gaan, en zo ontstonden Brouwerij en Grand Café Remise 56. De naam is een verwijzing naar het gebouw en het verleden. ‘Remise’ is een vakterm voor stelplaats (uit het Frans: remettre). Het getal 56 slaat op het huisnummer van de brouwerij”, vertelt Patrick. Momenteel brouwt hij drie bieren: een zachte blonde tripel, een volmondige diepdonkere dubbel, en een verfrissende Superpils, met net dat ietsje meer pit en karakter. “Het grootste deel van de productie verbruiken we in het Grand Café, maar een stijgend aandeel wordt ook geleverd op vat aan cafés, events en kleinere festivals in de regio”, zegt Patrick. “Verder kan je ons Remise bier op fles kopen via onze website, in het Grand Café en in de betere bierhandels.”(H)Eerlijk ambachtelijkZelf omschrijft Patrick zijn bieren ook wel als (h)eerlijk ambachtelijk, wat meteen doet denken aan het Handmade in Belgium-label. “Als maker van authentieke, ambachtelijke kwaliteitsbieren, is het een eer om het officiële Handmade in Belgium-label te ontvangen. Elk brouwrecept stel ik dan ook met ongelooflijk veel passie en zeer secuur samen, met aandacht voor het ambachtelijke brouwproces. Ja, ik ben een zeer trotse brouwer én HIB-ambassadeur.”Meer info vind je op www.handmadeinbelgium.com.