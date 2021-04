Escaperoom in woonzorgcentrum Kristallijn

Vanaf 19 april werd aangekondigd dat het 'Week van de Valpreventie' was in Vlaanderen. Er kwamen verschillende voorstellen naar voren, alsook de deelname aan de opdrachten vanuit het Expertisecentrum rond valpreventie. Toch wilde WZC Kristallijn eruit springen met een leuk initiatief. Ergotherapeute Esther kwam al snel met dit idee en zette haar zinnen hierop onder het motto 'één tegen allen, allen tegen vallen'. Zo heeft zij een onbewoonde kamer omgetoverd tot een echte escaperoom. Wanneer de bewoners de escaperoom binnenkwamen, moesten zij de valrisico's herkennen om een code te bemachtigen en zo het slotje aan een schaar te openen om de linten aan de deur door te knippen. Er werden tips gebruikt om het de bewoners gemakkelijker te maken. De valrisico's die aan bod kwamen, waren: valangst, natte/gevaarlijke ondergrond, rommelige objecten op de grond, beperkt zicht, medicatie en ongezonde voeding. Gelukkig zagen de bewoners snel wat de valrisico's waren en konden zij ontsnappen vanuit de kamer. Zo zei een bewoner al lachend: "Ik zou het niet erg vinden om hier te blijven. Het is hier best gezellig met ons allen."