Esaki Genk kleurt blauw-wit en lanceert KRC Genk-specials voor bekerfinale

Aangezien supporters niet zijn toegelaten in het stadion of kunnen samentroepen voor een groot scherm in het Genkse centrum, wil Esaki Sushi Genk de club toch ondersteunen.“We mogen zeggen dat verschillende spelers en stafleden een trouwe klant zijn in ons restaurant”, zegt Krishna Simkhada. “We zijn hen daar heel dankbaar voor. In het verleden hebben we ook al sushicatering mogen verzorgen voor de club. Daarom lanceren we de ‘KRC Genk-specials’. Een mix van sushi, warme hapjes en Japanse pintjes, ideaal om samen met je bubbel voor of tijdens de wedstrijd te eten. Deze kan je online bestellen via onze website en aan huis laten leveren.”Daarnaast kleurt de volledige social media én website blauw en wit. “We stappen voor één weekend af van onze herkenbare zwarte en gouden kleuren”, lacht Simkhada, die mogelijk nog een verrassing in petto heeft. “We hebben nog enkele ideeën moest KRC Genk de beker mee naar huis nemen, maar daarover kan ik nog niets lossen.”