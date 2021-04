PXL-Catering ambassadeur voor 'Zero Impact Meal'

“Daarom willen wij samen met onze partners in de maaltijdverstrekking de klant sensibiliseren en stimuleren om voor een lekkere, klimaatvriendelijk, plantaardige maaltijd te kiezen”, zegt Luc De Jaegher van Green Way. Greenway is een veggiepionier. Het begon allemaal toen Paul Florizoone 22 jaar geleden ziek werd tijdens een reis na het eten van bedorven vlees. Noodgedwongen ontdekte hij hoe gevarieerd en lekker plantaardig voedsel kan zijn. Zo ontstond bij hem het idee een veggie concept te beginnen, Greenway. Diensthoofd Rudy Rampelberg: “Jaarlijks serveert PXL-Catering van meer dan 4.000 klassieke hamburgers. De omschakeling naar een 60% consumptie-aandeel plantbased burgers (2.400 burgers/jaar) geeft volgende klimaatwinst bij de keuze voor het Zero Impact Meal: 5,309 kg x 2.400 burgers = 12,7 ton C02-besparing.”