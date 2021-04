BS De Sprong zorgt voor een beetje vrolijkheid

Al meer dan één jaar zitten we in een lockdown. Dat valt toch wel zwaar. Voor de kinderen, voor de ouders, voor familie, voor vrienden, voor iedereen... De leerkrachten van BS De Sprong willen graag wat vrolijkheid zaaien, de wereld rondom ons een beetje mooier maken. Zij hebben dan ook alle kinderen gevraagd om een handje te helpen.De kinderen zoeken een leuke plek uit. Dit kan in de tuin, tijdens een wandeling, ergens in de buurt, bij opa en oma in de tuin... Als de kinderen een plekje gevonden hebben, kunnen ze de zaadjes planten. En dan maar wachten op een beetje vrolijkheid. Dankjewel aan alle kinderen van BS De Sprong die samen met alle juffen en/of meesters de wereld een beetje willen opvrolijken in deze toch wel moeilijke tijden.