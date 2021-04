10.000ste spuitje in vaccinatiecentrum Beringen

Burgemeester van Beringen Thomas Vints en burgemeester van Tessenderlo Fons Verwimp waren van de partij om haar in de bloemetjes te zetten. Ines was aangenaam verrast met deze attentie: “Jullie moeten mij niet bedanken hé, maar iedereen die hier in het vaccinatiecentrum de moeite doet om alles zo vlot te laten verlopen. Zij verdienen het ook om in de bloemetjes gezet te worden. Ik vind het trouwens vanzelfsprekend dat ik mij laat vaccineren, zo kunnen we snel terug genieten van ons leven.”Vorige week zijn er op vier dagen 2392 personen gevaccineerd in het vaccinatiecentrum. Het ging voornamelijk om mensen ouder dan 73 jaar. Deze week staan er 2307 inwoners ingepland die vooral tot de leeftijdscategorie van de 72- tot 68-jarigen behoren. Op het einde van de week zal bijna 73% van de 65-plussers uit Beringen en Tessenderlo gevaccineerd zijn. Volgende week worden er aan dezelfde leeftijdscategorie prikjes uitgedeeld, maar wel minder. Het gaat dan om 1211 vaccins.“We merken dat het aantal vaccinaties in stijgende lijn gaat, maar blijven wel steeds afhankelijk van de vlotte toelevering van het aantal vaccins. We willen graag benadrukken dat we er alles aan doen om de vaccins die we toegeleverd krijgen zo snel mogelijk te prikken bij de prioritaire doelgroep”, benadrukt burgemeester Vints.