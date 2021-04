Haspengouw ontwaakt uit coronawinter

Haspengouw is momenteel een druk bezochte plek, de bloesems sieren er het landschap. De plaatselijke handelaars proberen hier op in te spelen. Zij ontwaken net zoals de vele wandelaars en fietsers uit de coronawinter.

De plaatselijke handelaars proberen in de mate van het mogelijke een graantje mee te pikken van de aantrekkelijkheid van de streek. Kris en Cindy Vanormelingen hebben een heus heuvelwijnhuisje gecreërd op het fietsroutenetwerk. Het heuvelswijnhuisje on wheels is te vinden langs de fietsroute Jesseren-Kerniel aan de Sint-Annavallei tussen knooppunt 136 en 152.Het bloesemuitkijkpunt is er adembenemend en met wat geluk zie je honderden schapen de weiden in de buurt begrazen. De plaatselijke handelaars en wijnbouwers hebben net zoals zovelen een moeilijk jaar achter de rug. "Maar we geven niet op", aldus Kris.