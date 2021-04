Rode Kruissticker viert 60ste verjaardag

In 2019 brachten de Limburgse vrijwilligers nog 56.182 stuks aan de man. Vorig jaar kelderde de verkoop naar 6.851 stuks. “Onze vrijwilligers mogen geen wagenverkoop en geen deur-aan-deur acties meer doen en dat heeft zich laten voelen”, aldus Jos Dessers van het Rode Kruis Limburg. “Onze afdelingen moeten nu bekijken welke investeringen nog mogelijk zijn.” In Limburg zijn 1.450 vrijwilligers actief in 38 plaatselijke afdelingen. Zij gaan vooral de verkoop proberen te organiseren op markten, pleinen en warenhuisparkings als de vergunningen daarvoor in orde zijn. Ook de Delhaize keten biedt de sticker aan bij de kassa. De stickeractie loopt van 22 april tot 6 mei. Dit jaar staan er 7 afneembare tafereeltjes van Studio100 op. Voor 5 euro kan je er eentje bemachtigen. Wie geen verkoopstand vindt kan terecht op www. koopdesticker.be voor een exemplaar. Zoals steeds gaat de opbrengst naar de plaatselijke Rode Kruisafdelingen voor de aankoop van bv. een nieuwe ambulance, hulpmateriaal of werkpakken, de bekostiging van opleidingen van nieuwe vrijwilligers en voor de betaling van diverse werkingskosten.