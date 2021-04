Lanaken/Maastricht

De prijs voor ‘beste wandelroute 2021’ is vrijdag uitgereikt aan de lange afstandswandeling op de oevers van de Maas in de twee Limburgen, Belgisch en Nederlands. De route van 137 kilometer door charmante Maasdorpjes als Oud-Rekem, Leut, Aldeneik, Thorn en Stevensweert staat ook symbool voor de samenwerking over de grenzen heen.