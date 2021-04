SOS Spelen? Drie maanden voor Olympische Spelen noodtoestand opnieuw afgekondigd in Tokio

De Japanse regering heeft vrijdag opnieuw de noodtoestand afgekondigd in de hoofdstad Tokio en nog drie prefecturen, drie maanden voor de start van de Olympische Spelen.

“Vandaag kondigen we de noodtoestand af voor de prefecturen Tokio, Kyoto, Osaka en Hyogo”, vertelde de Japanse eerste minister Yoshihide Suga. Als reden voor de afkondiging werd het opduiken van verschillende coronavarianten aangehaald. Ook de coronacijfers zitten in de betrokken prefecturen al meer dan een maand in stijgende lijn.