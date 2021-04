Uniek zangkoor in woonzorgcentrum Prinsenpark

Genk

Enkele weken geleden werd in Residentie Prinsenpark in Genk een gemengd zangkoor opgestart op verschillende afdelingen. Iedere afdeling heeft zijn eigen koor. “Samen zingen we onze liedjes onder begeleiding van vrijwilligster Philo, die hier zelfs verschillende dagen per week speciaal voor langskomt”, zegt Irma.