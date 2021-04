OKRA-leden laten zich vaccineren

"Ik ben mantelzorger van mijn schoonmoeder in het woonzorgcentrum. Dit is in 2020 heel pittig gebleken", zo getuigt Rik. "Mijn moeder bevond zich een tijdje op de 'beveiligde afdeling' en is redelijk ziek geweest, maar ze kwam er vrij goed door. Het woonzorgcentrum was heel blij dat er vrijwilligers waren voor een babbeltje en steun. Het personeel had in deze periode natuurlijk de handen vol, waardoor mantelzorgers zeer welkom waren. Ik bleef mijn bezoekjes behouden, met uitzondering van een korte periode.""Ondertussen heb ik mijn twee vaccinaties achter de rug. Het tweede spuitje bracht zowel bij mij als bij mijn vrouw wel wat ongemakken met zich mee. Maar de twijfels over het vaccin wegen niet op tegen de voordelen. Ook voor mijn (schoon)kinderen en vijf kleinkinderen wens ik snel een vaccin. Ik heb ze nog maar heel weinig gezien het afgelopen jaar. Het zou fijn zijn moesten ze terug eens kunnen blijven slapen. Knuffelen heb ik al een jaar niet gedaan, enkel af en toe een vuistje. Ik hoop dat alle Okraleden snel gevaccineerd zullen zijn, zodat we als maatschappij terug aan de slag kunnen gaan. De leden kijken er meer dan ooit uit naar uit om elkaar terug te ontmoeten, fijne momenten te beleven en activiteiten te starten. Ik hoop in de zomer terug wat activiteiten te kunnen doen, om terug naar buiten te komen als actieve vereniging", besluit Rik.