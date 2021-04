Medewerkers van Rode Kruis staan paraat in vaccinatiecentrum

Fonny Blokken, voorzitter van het Genkse Rode Kruis is een van hen. Hij is in het dagelijkse leven hoofdtechnieker in het Casino van Waterschei-Genk, mar is bijna dagelijks op post in de Limburghal. "Mijn rol hier beperkt zich eigenlijk tot het algemene toezicht op die personen die zich aanbieden voor de inenting. Echte problemen heb ik hier nog niet meegemaakt," lacht Fonny. "De organisatie is hier effenaf fantastisch. Op dat vlak moet ik de strategische diensten van onze stad een dikke pluim geven. Kijk naar de plaatsing van de bewegwijzering, de locatie van de meubelen, de opvang ook van de mensen zelf. Alles is prima georganiseerd. Iedereen houdt zich aan de algemene reglementeringen. De wegwijzers worden trouw gevolgd en de mondmaskerplicht wordt voorbeeldig geaccepteerd."Fonny Blokken is ook fier op de collega-vrijwilligers die hier van vroeg in de morgen tot s'avonds laat de dienst uitmaken. "Als dit alles een klein deeltje mag uitmaken van onze solidariteit in deze moeilijke periode, dan hebben we dat zeker en vast met de glimlach gedaan. Heel Genk en omstreken mag dat gerust weten."