Guido en Erik krijgen hun eerste prikje

Guido Vandenbroek, voorzitter van de Sint-Vincentiusvereniging Genk-Zutendaal, en Erik Vancauter, bekend ex-traiteur, kwamen ook hun spuitje halen. "Natuurlijk zijn we blij en opgelucht met dit eerste spuitje," lacht Guido Vandenbroek. "En of ik er zelf heb naar uitgekeken? Natuurlijk wel. Je voelt je nu tocht iets veiliger. Ook bij de Sint-Vincentiusvereniging kijken alle leden van onze werkgroep ernaar uit om die eerste spuit te mogen ontvangen. Dat zorgt voor wat minder onrust in de dagelijkse werking."Erik Vancauter gaat altijd met een lach door het leven: "Mijn ervaringen de laatste maanden, in mijn familie, mijn vrienden, mijn bubbels, zijn toch wel van die aard dat iedereen bewust en nieuwsgierig uitkijkt naar deze inentingen. Straf dat sommige mensen deze inentingen durven weigeren. Deze mensen moeten daar toch nog maar eens goed over nadeneken."