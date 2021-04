Hasselt

Een brandstichting vrijdagochtend in de oude lokalen van Chiro Olva in Hasselt, versnelt wellicht de sloop van de vervallen gebouwen. “De Chiro is er al vijf jaar weg en de afbraak staat zelfs geagendeerd op de gemeenteraad van komende dinsdag”, zegt schepen van gebouwen Laurence Libert (Open Vld).