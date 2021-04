Spugmai was 15 jaar op het moment van haar verdwijning. Ze is 1,57 meter groot en heeft een tengere lichaamsbouw. Ze heeft lang zwart haar en bruine ogen.

Wie meer weet over haar verdwijning, kan dat melden via de app ChildRescue of bellen naar het nummer 116 000 (Child Focus) of 0800 30 300 (politie). siol