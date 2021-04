MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez over heropening van terrassen: “Daar beslist Marc Van Ranst niet over. En gelukkig maar”

Bouchez viseerde vrijdagochtend bij La Dernière Heure professor Marc Van Ranst, die eerder had opgeroepen om de heropening van de horeca uit te stellen. “Het is niet Marc Van Ranst die daarover beslist. En gelukkig maar”, aldus Bouchez. Volgens de MR-voorzitter moet er niet getwijfeld worden: “Ja, de terrassen gaan open op 8 mei”, klonk het resoluut. Ook in de discussie over het sluitingsuur is Bouchez duidelijk: “Zo laat mogelijk”. Want: “Ik zie liever mensen op een terras zitten, dan dat ze gaan picknicken in een park waar niets controleerbaar is”.

Bouchez en Van Ranst lagen in het verleden wel vaker in de clinch, onder andere over de vergoeding die de virologen (al dan niet) opstreken voor hun werk tijdens de coronacrisis.