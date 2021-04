Crisiscentrum waarschuwt: “Het zorgpersoneel vragen nóg meer te doen, kan niet meer”

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Het weekgemiddelde van het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus daalt met 8 procent. De cijfers in de ziekenhuizen volgen voorlopig echter nog niet. ‘De curve kan nog alle kanten kiezen’, verklaarde viroloog Steven Van Gucht eerder.

De situatie in de ziekenhuizen is fragiel, legde Marcel Van Der Auwera, diensthoofd Geneeskundige Zorgen van de FOD Volksgezondheid uit. ‘Bij de zware brand in Brussel zondagavond was het puzzelen om voor alle mensen een bed te vinden op intensieve zorg.’

‘Een bed op intensieve zorg heeft infrastructuur en logistiek nodig: een kamer, een bed en heel veel toestellen. Daarnaast moeten er ook heel veel handen aan een bed zijn om kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden. Voor één bed zijn minstens drie verpleegkundigen nodig.’

Aan de hand van een grafiek toonde Van Der Auwera de verhouding van de covid- en niet-covidpatiënten op intensieve zorg. ‘Waar we in de eerste golf heel drastisch alle niet-covidzorg hebben uitgesteld of opgeschort, hebben we die in de tweede en derde golf zo lang mogelijk proberen te garanderen. Vanaf september/oktober 2020, bij het begin van de tweede golf, merken we dat vanaf dat er meer dan 300 covid-patiënten op de intensieve zorg terechtkomen, de niet-covidzorg geleidelijk aan begint af te nemen. Tussen de tweede en derde golf blijft de druk van covid-patiënten op intensieve zorg heel hoog. Het normale niveau van zorg voor niet-covidpatiënten wordt daarbij niet gehaald.

‘Sinds oktober 2020 vragen wij ook aan het personeel van intensieve zorg om aan 110 procent van hun normale prestatieniveau te werken’, aldus Van Der Auwera. ‘We zien ook dat de diensten intensieve zorg op drie momenten onder stress is gezet, waarbij er aan het personeel gevraagd werd om aan 130 procent van de normale capaciteit te werken. In april 2020 hebben we dat gedurende elf dagen moeten volhouden, in november 2020 werd dat al 29 dagen gevraagd. Sinds eind maart zitten we opnieuw aan 29 dagen, maar de teller staat nog niet stil. De voorspellingen zijn dat we nog twee à drie weken aan dit niveau moeten volhouden. Het personeel is moe en uitgeput.’

‘Begin crisis hebben we 800 extra bedden op intensieve zorg kunnen openen’, legde Van Der Auwera uit. ‘Vandaag kunnen we door de uitputtingsslag nog maximaal 260 bedden openen. Niet in elk ziekenhuis, niet in elke campus is nog een vrij bed beschikbaar is op intensieve zorg. Bovendien hadden we voor brandwonden gisterennamiddag nog twee plaatsen voor volwassenen en twee voor kinderen. Een zware brand zoals die in Brussel, of een zwaar verkeersongeval, zijn genoeg om die capaciteit te vullen.’