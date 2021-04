De French manicure, maar dan met een kleurtje: zo doe je dat

Doosje met 78 zelfklevende halve maantjes voor een geslaagde French manicure met een streepje kleur, .

Bij de Franse manicure die vandaag relevant is, behoudt de nagelplaat de natuurlijke kleur. Het verschil zit hem in de randjes van de nagels. Die krijgen geen accent in het wit, wel in een lentefrisse pasteltint.

Of je nu elke nagel van een randje in dezelfde kleur voorziet of voor tien verschillende accenten gaat: die keuze is volledig aan jou.

DIY

Zelf proberen? Dat kan. Vijl je nagels in een amandelvorm. Heb je geen vaste hand om perfecte halve maantjes op je nagelranden te schilderen, dan zijn stickertjes voor op de nagelplaat een handig hulpmiddel.

Kleef ze op je droge nagels, die vooraf eventueel al een laagje transparante of nude lak kregen. Breng met gekleurde lak een randje kleur aan onder het stickertje en laat goed drogen. Een fijn penseeltje kan een meerwaarde zijn om de look af te werken tot in de kleinste puntjes. Afwerken doe je met een doorschijnende top coat in mat of glanzend.

