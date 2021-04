Wie won de clash der Golden Girls tussen Kim Gevaert en Tia Hellebaut in ‘De Container Cup’?

Tia Hellebaut (43) won glansrijk het duel der Belgische olympische kampioenes van Kim Gevaert (42). Een constant zichzelf oppeppende Hellebaut legde de zeven proeven af in 14 minuten en 19 seconden, een teleurgestelde Gevaert was met 15 minuten en 28 seconden een flink pak trager.

Tia Hellebaut (hoogspringen) en Kim Gevaert (4x100m) beleefden allebei het hoogtepunt van hun carrière met een gouden medaille op Olympische Spelen van 2008 in Peking. Dertien jaar en (opgeteld) zeven kinderen later stonden ze voor het eerst tegenover elkaar in een competitie.

De twee golden lady’s van de Belgische atletiek gingen beiden erg diep in de container, maar het was vooral Hellebaut die het competitiebeest in zich het best opnieuw naar boven kreeg. “Te traag begonnen hé Hellebaut, doeme toch!”, “Echt waar Hellebaut! Hoe kan dat nu?” Tia foeterde erop los en wisselde goeie met minder goeie prestaties af.

Hellebaut had vooraf golf-lessen gekregen van haar man (en ex-coach) Wim Vandeven. Ze sloeg de bal 82 meter ver, maar was daar niet tevreden mee. “Mijn man had zo gehoopt dat ik de smaak van het golfen te pakken zou krijgen. Het spijt me Wim. Ik zie u echt graag, maar ik vind golfen echt niet tof.” Nog eens één keer diep in het rood gaan, leek Hellebaut wel tof te vinden. In de slotproef op de fiets ging ze tot aan het gaatje. “Het is lang geleden dat ik zo verzuurd ben”, gaf ze toe.

Het volstond om haar vriendin Kim Gevaert te verslaan. De sprintster liet dure seconden liggen door te traag van start te gaan op de loopband. “Ik had veel overschot bij het lopen en ben te laat begonnen met versnellen”, besefte Gevaert, die eindigde met een sprintje op 18 kilometer per uur. Gevaert was een dikke twintig seconden sneller dan Hellebaut tijdens het lopen en evenaarde haar prestatie op de monkeybars (50) en in het schieten (1/5), maar in de overige vier proeven was Tia telkens de betere.

En dus was er geen finishfoto nodig om te beslissen over de eindzege. Gevaert moet bijgevolg Hellebaut op een etentje trakteren, maar zal daar niet al te diep voor in de buidel moeten tasten. “Nu moet ik Tia trakteren op een Big Mac”, zei Gevaert.

Stand BV’s

1 Viktor Verhulst 10:28.19

2 Francesco Planckaert 11:37.82

3 Helmut Lotti 13:40.99

4 Tia Hellebaut 14:19.44

5 Natalia 14:38.63

6 Kim Gevaert 15:28.10

Volgende kandidaten:

Luca Brecel

Pauline Couckuyt

(Maarten Delvaux)