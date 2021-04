Philippe Geubels werkt als vrijwilliger in vaccinatiecentrum: “Ik merk nu hoe hard ik sociaal contact nodig heb”

Geen zaalshows of televisieprogramma’s voor Philippe Geubels? Dan houdt de Antwerpse komiek zich wel bezig als vrijwilliger in een vaccinatiecentrum. Dat zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Alle plannen van Geubels voor het afgelopen jaar vielen door het coronavirus in het water. Zo kan hij het comedy-gedeelte van het tweede seizoen van ‘Taboe’ niet opnemen, en gingen ook de try-outs voor zijn nieuwe comedyshow niet door. Om niet met de duimen te zitten draaien, gaf Geubels zich dan maar op als vrijwilliger in het vaccinatiecentrum in Lint.

“Ik sta mee aan het onthaal in de wachtruimte, wijs de mensen de weg, desinfecteer de stoelen, en als er na de prik ongewenste symptomen optreden, moet ik de aanwezige arts waarschuwen”, aldus Geubels in Het Laatste Nieuws. “Mijn hoofdjob is echter een klapke doen met de mensen en hen geruststellen. Die job gaat me heel goed af. Ik had dat nooit gedacht, maar merk nu hoe hard ik dat sociaal contact nodig heb en gemist heb. Het doet mij zelf dus ook deugd om daar te staan. Vanwege mijn mondmasker word ik amper herkend. De oudere mensen, die nu aan bod zijn gekomen, zijn daar ook niet mee bezig als ze binnenkomen. Het is een aangename job en anders zat ik toch alleen maar thuis. En wie weet, misschien doe ik nog wat inspiratie op voor grappen. (lacht)”