Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC), op zijn twintigste de jongste WK-leider ooit, is vrijdag in de openingsrit van de Rally van Kroatië gecrasht en heeft moeten opgeven. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) was in de eerste korte klassementsrit de snelste. De Belg heeft 2.1 seconden voorsprong op teamgenoot Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC). Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) is derde op 2.8 .