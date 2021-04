Minister Verlinden wil strengere regels voor quarantaine: “Niet meer naar de winkel of apotheker”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil de maatregelen in verband met de quarantaine aanscherpen. Dat zei ze vrijdagochtend op Radio 1 naar aanleiding van de verschillende besmettingen in ons land met de Indiase variant.

Twintig buitenlandse studenten zitten momenteel in strikte quarantaine omdat ze besmet zijn met de Indiase variant. In totaal raakten al 26 mensen besmet met deze variant. En omdat deze variant erg gevaarlijk is, wil de minister van Buitenlandse Zaken de regels rond quarantaines herzien. Die quarantaine zou dan veel strikter moeten.

LEES OOK. Er komt eindelijk schot in de vaccinatiecampagne, al is het wachten tot mei

Vandaag mag wie in quarantaine zit nog steeds naar de winkel, dokter of apotheker. Maar dat vindt Verlinden nog te gevaarlijk. “We moeten eventueel bekijken hoe we kunnen verstrengen en kunnen zorgen dat die quarantaine zeer goed wordt nageleefd. We zouden moeten kijken of we de richtlijnen kunnen aanscherpen voor wie uit een hoogrisico gebied komt”, vertelt de minister op Radio 1 in de Ochtend.

“Het is iets waar de minister vindt dat er over moet worden nagedacht”, bevestigt de woordvoerster van de minister Marie Verbeke. “Maar of dat komt, hangt natuurlijk niet alleen van haar af. Die beslissingen worden besproken in overleg. Maar met al die varianten vindt de minister het belangrijk om het in overweging te nemen.”

(lto)