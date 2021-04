David Goffin (ATP 12) moest donderdag op het toernooi van Barcelona de strijd staken in zijn achtste finale tegen Cameron Norrie (ATP 58). Hij gooide de handdoek bij 5-3 30/30 in de tweede set, nadat hij de eerste set met 0-6 had verloren. De Luikenaar sukkelde met een blessure aan zijn rechteradductor en zal naar België afzakken om zich te laten behandelen.