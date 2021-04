Een archiefbeeld uit Hasselt-Bocholt. Initia start pas volgende week aan de minicompetitie wegens corona, Bocholt is opnieuw de favoriet. — © Serge Minten

Start competitie

Een minicompetitie met zes ploegen zal moeten uitwijzen wie dit seizoen de Belgische handbaltitel pakt. Visé startte vorig weekend al met winst tegen Atomix. Zaterdag komen in Pelt-Bocholt en Tongeren-Visé drie Limburgse clubs in actie. Zes vragen over de minicompetitie met zes clubs.