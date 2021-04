Kom uit uw kot: Dorpsraad Binderveld lanceert wandelzoektocht

“Als dorpsraad wilden we in deze coronatijden toch ook graag een initiatief nemen”, zegt Danny Vanleeuw. Het resultaat is ‘Kom uit uw kot’, een leuke fotozoektocht langs de al bestaande ‘Ontdek het Dorp’-wandeling.

De Dorpsraad van het 700 inwoners tellende Binderveld probeert altijd te zorgen voor wat leven in de brouwerij in de kleinste deelgemeente van Nieuwerkerken. “We wilden graag iets organiseren, en daarom hebben we gekozen voor een buitenactiviteit. Door Binderveld loopt al enkele jaren de mooie wandeling ‘Ontdek het Dorp’, maar die is weinig gekend. We hebben nu langs dit parcours een fotozoektocht gemaakt” zo licht Danny Vanleeuw het initiatief toe. “Goed opletten langs het 8 km lange traject is dus de boodschap. De zoektocht staat uiteraard ook open voor niet-inwoners van Binderveld. Het is juist een ideale gelegenheid om ons mooie dorp te ontdekken”, zo besluit Danny Vanleeuw. Wie wil deelnemen, kan dat tussen 25 april en 26 september 2021. Een deelnameformulier kost 2 euro en is verkrijgbaar op 2 locaties. Dat geld dient om de kosten te dekken, en er zijn ook enkele prijzen voorzien voor deelnemers aan de zoektocht.

Best vooraf telefonisch reserveren bij de 2 personen waar de deelnameformulieren coronaproof kunnen worden afgehaald in de buurt van het startpunt aan kleuterschool ‘t Goudhaantje: Jan Moors (gsm 0497 32 70 51 / Molenstraat 3) of Jean Kwanten ( gsm 0474 25 58 43 / Krommenhof 20).

Meer info is te vinden op de Facebook-pagina van de Dorpsraad Binderveld.